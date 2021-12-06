«Жаль, эвкалипты не спасли»: краснодарцы обрушились с критикой на укрытые в парке Галицкого деревья

Горожане раскритиковали зимнее утепление в парке Галицкого. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Парк «Краснодар» давно стал любимым местом для прогулок у горожан и гостей регионального центра. Необычная геометрия и локации, зеленые насаждения и грандиозный стадион местного футбольного клуба – все это построил известный меценат и экс-владелец «Магнита» Сергей Галицкий за свой счет. Каждый год, а то и месяц, в парке появляются все новые и новые арт-объекты, высаживаются экзотические растения. Многие из них – теплолюбивые, и хоть зима в Краснодаре в целом достаточно мягкая, нежданные морозы могут погубить нежные деревья и кустарники.

Для их сохранения заботливо возводят прозрачные теплички. Специальные конструкции защитят деревья от пронзающего ветра и снега. На зимовку отправили баобаб в центре парка, араукарии - вечнозеленые хвойные деревья из Америки, и пальмы. В прошлом году этим растениям досталось от погоды – Краснодар несколько раз засыпало снегом.

- Зимой, например, из-за низких температур сильно подмерзли пальмы, араукарии и другие кустарники и деревья. Поэтому в этом году их решили укрыть, - отметил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Однако некоторым краснодарцам эти меры показались недостаточными. По их мнению, шатрами нужно накрыть гораздо большее количество деревьев. Иначе какой смысл их сажать – все рано погибнут.

- Пожелание от всего сердца: закрыть на зиму и волшебные камелии! Они в зиму 2020-2021 года замерзли, и в этом году не было розовых камелий, - советуют горожане в социальных сетях.

Некоторые сочувствуют теплолюбивым эвкалиптам, они тоже находятся в зоне риска.

- Жаль, эвкалипты не спасли, - огорчаются краснодарцы.

Стоить отметить, что в парке Галицкого растут уникальные представители флоры. Так, здесь есть редкое фиалковое дерево, которое называется Джакаранда (Жакаранда), а также королевский делоникс. Оно входит в пятерку самых красивых на планете.

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