Астроном подтвердил достоверность пролетающего болида в небе над Сочи

Метеор попал в объективы камер

Болид в небе над Сочи оказался реальным. Об этом сообщил глава центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов.

- Специалист из Нижнего Архыза Станислав Короткий подтвердил, что на регистраторе зафиксирована отметка болида в 20:17. Он пролетал как раз над морем в районе Сочи 7 декабря, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» астроном.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что видео с болидом, который сгорел в атмосфере над Сочи, успели наделать шуму. Одни кадры оказались фейковыми, они были сняты в прошлом году. Эксперты разъяснили, что на них видно, как небесное тело пролетает на рассвете, что разнится с заявленным временем.

А вот черно-белые кадры нашли подтверждение. В объективы камер видеонаблюдение действительно попал тот самый болид, который зафиксировало оборудование профессиональных наблюдателей за метеорами.

Ранее сообщалось, что вспышка в районе курорта могла быть метеорным потоком Геминиды. Звездопад как раз намечается с 4 по 17 декабря. Но астроном отметил, что это был просто болид.

- В атмосфере был замечен просто болид, но не со спичечную коробку, а приличный объект – 20-40 сантиметров в диаметре. Метеор не относился ни к какому потоку, - отметил Иванов.