Бывшего и.о. председателя районного суда на Кубани подозревают в крупном мошенничестве

Ирина Дадаш. Фото: скриншот видео

Бывшего и.о. председателя Белореченского районного суда подозревают в совершении преступления. По версии следователей главка СУ СК РФ, Ирина Дадаш замешана в коррупционном скандале с продажей дипломов белореченского филиала Адыгейского государственного университета. Сыщики считают, что женщина пыталась увести от ответственности должностных лиц, которых обвиняли в организации рынка торговли «серыми дипломами» о высшем образовании.

- Установлено, что в 2019 году следственными органами Краснодарского края расследовалось уголовное дело в отношении работников филиала ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в городе Белореченск по фактам получения взяток и посредничества во взяточничестве, Дадащ предложила за вознаграждение прекратить уголовное преследование в отношении двух обвиняемых, - сообщил новые подробности дела Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Напомним детали истории. Бывший руководитель белореченского филиала Адыгейского госуниверситета Аслан Бешуков и его дочь Лариса Вицюк, которая унаследовала этот пост от отца, организовали ОПГ в стенах учебного заведения. Семейный клан поставил на поток продажу дипломов о высшем образовании. При этом, формально «липовых» студентов действительно зачисляли, но вот учиться им было уже не нужно. По версии следствия в течении пяти лет по преступной схеме дипломированными специалистами могли стать несколько сотен человек. Доказано, что почти за шесть лет работы подсудимые получили 18 взяток в размере более пяти миллионов рублей

Аслан Бешуков и Лариса Вицюк

– По разработанному плану фигуранта технические секретари приемной комиссии, при обращении граждан по вопросу поступления в филиал вуза, предлагали оформить документы с дальнейшим зачислением их без вступительных испытаний задним числом, но при условии передачи им денежных средств, – раскрыли детали в следственном комитете СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении шести сотрудников филиала ВУЗа было возбуждено уголовное дело. И вот сейчас выясняется, что подозреваемых пытались увести от уголовной ответственности. Возглавлявшая в то время Белореченский районный суд Ирина Дадаш предложила сделку родственникам двоих подсудимых, предположительно речь идет об Аслане Бешукове и его дочери Ларисе Вицюк.

- Дадаш предложила родственникам двух обвиняемых свое содействие в прекращении уголовного преследования за денежное вознаграждение в сумме 35 млн рублей. Собранные денежные средства в сумме 560 тыс. долларов США были переданы судье на территории города Люберцы Московской области, - рассказали «КП»-«Кубань» новые подробности дела в следкоме.

Цинизм ситуации состоял в том, что у Дадаш не было никаких рычагов воздействия на ход уголовного дела. Собственно, женщина никому и не собиралась помогать. Полученные 40 миллионов рублей она присвоила себе.

В октябре 2021 года суд вынес приговор по резонансному делу. Виновными были признаны действующий и бывший директора, а также четыре специалиста по учебной работе. Всем участникам дали реальные сроки: минимальный — семь лет лишения свободы, максимальный — восемь с половиной лет в исправительных колониях общего и строгого режимов.

В отношении Ирины Дадаш судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.