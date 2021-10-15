Золотое дно семейной четы: Директор филиала Адыгейского госуниверситета с дочерью зарабатывали миллионы на продаже дипломов

Аслан Бешуков и Лариса Вицюк

Бывший директор белореченского филиала Адыгейского госуниверситета Аслан Бешуков создал организованную преступную группу. Вместе со своей дочерью Ларисой Вицюк он продавал дипломы без вступительных и выпускных экзаменов и обучения. В прибыльное дело втянули и членов приемной комиссии.

- По данным следствия, с 2013 года Аслан Бешуков занимал руководящую должность и создал преступную группу, в которую вовлек свою дочь Ларису Вицюк, а также четырех подчиненных. По разработанному плану секретари приемной комиссии предлагали абитуриентам оформить документы без вступительных испытаний задним числом. Дипломы продавались с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче предусмотренных учебным курсом зачетов и экзаменов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Обыски в университете. Фото СУ СК РФ по краю

Размер взяток превысил 4,3 млн рублей. Сотрудников университета признали виновными в 18 эпизодах продажи дипломов об образовании. Вместе с отцом и дочерью за взяточничество осудили трех секретарей приемной комиссии: Ольгу Павленко, Анну Дегтяреву и Ануш Оганесян.

"Комсомолка" сообщала, что только в 2018 году в головном вузе было выдано всего 120 дипломов о высшем юридическом образовании, тогда как в филиале - порядка 1400 документов.

При обыске у секретарей нашли крупные суммы наличных денег. Фото СУ СК РФ по краю

А после обысков на рабочих местах и в домах у подозреваемых найдено и изъято более 100 млн рублей наличными, происхождение которых они не смогли объяснить.

Обыски в университете. Фото СУ СК РФ по краю

- Аслану Бешукову дали 8 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 29 млн рублей. Также ему семь лет запрещено занимать определенные должности в сфере образования. Ларису Вицюк осудили на 8 лет со штрафом 19 млн рублей. Она больше не может работать в сфере образования, - сообщили «КП» - Кубань» в Краевом суде.

Анне Дегтяревой назначили 7 лет и 3 месяца лишения свободы со штрафом 4,3 млн рублей. Ануш Оганесян приговорена к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы, но Ануш дали отсрочку до достижения ребенком 14 лет. С отсрочкой до 14-летия ребенка дали срок и Ольге Павленко, она осуждена на 7 лет и 2 месяца лишения свободы.

Виновные будут отбывать наказание в исправительных колониях общего и строгого режимов.

К слову, будут ли признаны дипломы об образовании, которые продали в университете, недействительными, следователи не уточняют.

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