Гололед и снегопад: жителей Кубани предупредили о сибирских морозах на следующей неделе

Зима наступит неожиданно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая зима пришла на Кубань. Причем сделала она это неожиданно. Буквально за сутки температура воздуха в регионе упала с плюс десяти до минус двух градусов.

Температурные качели сохранятся в Краснодарском крае как минимум до конца будущей недели. Только изменится амплитуда. На пике качели будут достигать 20 градусов.

- На Кубань обрушатся дожди и мокрый снег, – говорят метеорологи.

Из-за перепадов температур на Кубани ожидается гололед. Он возможен в горных районах Краснодарского края.

- Также ожидается усиление ветра – до 18 м/с, – добавляют синоптики.

Отмечается, что зимняя погода установится на Кубани как минимум на неделю. Только коснется это центральных районов Краснодарского края.

Например, на побережье Черного моря температура останется прежней. Здесь столбики термометров не опустятся ниже плюс 11-13 градусов.