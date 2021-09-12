Температурные «качели» продолжаются: в Краснодарском крае вновь прогнозирует резкое потепление до +30

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сентябрь на Кубани в 2021 году выдался необычайно капризным. Начался месяц с проливных дождей и ураганов, затем напугал жителей региона резким похолоданием. Но уже через пару дней на смену низким отметкам пришло потепление. Причем местами, температура воздуха была как в августе. Но уже к выходным людям вновь пришлось накинуть на себя ветровки. Пришедший циклон, испортил погоду и настроение кубанцам. МЧС даже объявило штормовое предупреждение. К счастью, ливни и грозы шуметь будут лишь до середины 13 сентября.

По прогнозам, вся следующая неделя в регионе порадует всех, кто уже заскучал по лету. В Краснодарском крае вновь ожидается резкое потепление до +30 градусов. Такие отметки будут в кубанской столице и Армавире. На побережье Черного моря тоже будет жарко, правда, там воздух прогреваться будет до +27-28 градусов. В юго-восточных предгорных районах прогнозируют 22-25 градусов. Причем пик тепла придется на середину недели.

- В Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер северной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы 9-14 м/с.

На Черноморском побережье местами может покапать дождь, но на температуре воздуха он не отразится - бархатный сезон продолжается!

ожидаются минимум до конца месяца. Так что к резким перепадаем настроения природы на время стоит привыкнуть. Напомним, ранее синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Краснодарский край.

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