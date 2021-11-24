Прогноз погоды в Краснодаре на декабрь 2021: залповые ливни накроют Кубань на Новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды в Краснодаре на декабрь 2021 обещает теплое начало месяца. Пуховики, дубленки и шубы не понадобятся местным жителям как минимум до девятого числа.

Средняя температура воздуха в начале декабря составит около восьми градусов. Это обычный показатель для первой недели месяца.

- Первые морозы ударят на Кубани девятого декабря, – говорят «КП» – Кубань» синоптики. – Ночью температура воздуха упадет до минус шести градусов.

Прогноз погоды в Краснодаре на декабрь 2021 обещает небольшое похолодание в середине месяца. Но легкие морозы продлятся всего пару дней: 9 и 10 числа.

Ночные температуры опустятся до минус восьми градусов, дневные – до нуля. Но продлится это недолго: около 36 часов.

Затем на Кубань вернется потепление. Причем перепад температур за сутки достигнет 13-15 градусов. Поэтому метеозависимым жителям Краснодара лучше запастись таблетками от головной боли.

- Уже 14 декабря воздух прогреется до плюс 2 градусов, 18-го – до плюс 11, – добавляют метеорологи.

Прогноз погоды в Краснодаре на декабрь 2021 обещает небольшое похолодание к Новому году. Так, 31-го числа столбики термометров ночью опустятся до минус двух градусов, днем – до плюс двух.

Причем предновогодняя неделя будет дождливой. Мощные ливни обрушатся на Кубань 21 декабря. Они продлятся ровно десять дней – до 1 января 2022 года.