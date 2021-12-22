Фонтан во дворе и охрана: какой дом покинула «золотая судья» Елена Хахалева, сбежав из России

Посмотреть на дом судьи могут только избранные.

История с «золотой судьей» тянется вот уже четыре года. А отправной точкой стала роскошная свадьба дочки вершительницы судеб Елены Хахалевой. Молодожены – Софья и Вадим Бадалов – пели и плясали под аккомпанемент Николая Баскова, Веры Брежневой, Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили и других звезд отечественной эстрады.

Их свадьба больше походила на торжество олигархов. На столах - изысканные яства, черная икра, дорогое шампанское.

Эту пышную свадьбу общественность вспоминает до сих пор.

Позднее мама невесты - обычная краснодарская судья Елена Хахалева - пыталась оправдаться, мол, пиршество оплачивала не она. Спонсором богемного праздника стал ее бывший супруг - предприниматель Роберт Хахалев, да и сами гулянья были гораздо скромнее, нежели это преподнесла пресса.

Многие фермеры считают, что Елена Хахалева помогала своему бывшему мужу Роберту.

- Ну не 2 миллиона долларов, а всего 4,5 млн. Я могу себе это позволить, я зарабатываю, честно плачу налоги, - парировал тогда бизнесмен Роберт Хахалев.

Однако после этого начались всевозможные проверки Елены Хахалевой. Разбирательства затронули и ее работу в судейском аппарате, и образование. В итоге женщина в черной мантии лишилась своего статуса и шикарного места в Краснодарском краевом суде. Лишь в 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против нее уголовное дело. Но не за огромные траты на свадьбу. А за то, что не появлялась на работе, а деньги получала. Поэтому дело - о мошенничестве и служебном подлоге. Однако опросить саму Елену Хахалеву пока не представляется возможным. Она бросилась в бега. По информации, полученной силовиками, 8 декабря она вылетела в Ереван, при этом обратно не возвращалась.

По всей видимости, поездка у судьи была спонтанной. Как удалось узнать «КП» - Кубань», свою недвижимость она не распродала. За Еленой Хахалевой по-прежнему числятся элитные коттеджи, которые оцениваются в десятки миллионов рублей.

По данным «КП» - Кубань», экс-судья уже не первый год прописана в двухэтажном кирпичном доме в одном из престижных районов Краснодара.

Сам коттедж особо не бросается в глаза - с виду вполне себе скромный.

При этом сам коттедж особо не бросается в глаза - с виду вполне себе скромный. Но на первом этаже окон нет совсем. Также рядом со строением находится парковочное место, которое надежно скрыто от любопытства прохожих роллетными гаражными воротами.

Экс-судья вот уже не первый год прописана в двухэтажном кирпичном доме в одном из престижных районов Краснодара.

С одной из сторон дома установлена камера видеонаблюдения, в объектив которой попадает небольшой тротуар, прилегающий к коттеджу, и даже немного проезжая часть. Так что незваных гостей здесь видят издалека.

На первом этаже строения нет окон.

А вот еще один загородный дом, который числится в собственности экс-судьи, скромным не назовешь. Вершительница судеб владеет шикарными хоромами, которые располагаются в закрытом коттеджном поселке Краснодара. Эта вилла Елены Хахалевой еще более секретна. Территория, где располагаются дома, находится под постоянной охраной. Въезд сюда всем, кроме жильцов, запрещен - со всех сторон высокие заборы, скрывающие строения.

Уму непостижимо, какими хоромами владеет судья.

Однако, если посмотреть на дом со спутника, то можно оценить его масштабы. На огромной территории, застеленной плиткой, находятся сразу пять домов и одна капитальная беседка. Все они тонут в густой зелени, которая располагается не только по периметру участка, но и рядом с коттеджами. Более того, рядом с выстриженными кустами установлен фонтан.

- Довольно сложно оценить, сколько стоит такая недвижимость, поскольку квадратура неизвестна. Однако рядом с закрытым поселком располагаются похожие дома, думаю, что с такими же участками. Там цены начинаются от 10 миллионов рублей, - говорят соседи экс-судьи.

Кстати, на Хахалевой числится еще и земельный участок. Он находится в одном из садоводческих товариществ города, причем в минуте ходьбы от реки Кубань. Прямо сейчас выставлен на продажу участок, находящийся по соседству. 9 соток (примерно столько же земли и у экс-судьи) отдают за 4,5 миллиона рублей.

На Хахалевой числится еще и земельный участок, но, судя по данным спутника, он пуст.

- Продаваемый участок располагается в живописном месте. Рядом река Кубань, это дает возможность отдыха и рыбалки, - говорит продавец. - На излучине в Кубани вода чистая, поскольку город расположен ниже по течению.

Сам участок подключен ко всем благам цивилизации. Он электрифицирован, а еще в поселке есть газ. А также к участку подведен центральный водопровод (колодец с краном). В СНТ имеется централизованная охрана.

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