Хахалева все еще работает в суде. Что произошло с семьей «золотой судьи» после уголовного дела

Елена Хахалева сейчас в бегах.

О «золотой судье» страна услышала летом 2017 года. Окрестили ее так после пышной свадьбы дочери Елены Хахалевой. Фото и видео с торжества просочились в соцсети.

Столы ломились от дорогих закусок и элитного алкоголя. Гостей развлекали звезды первой величины. Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Николай Басков — весь цвет российского шоу-бизнеса.

Эту пышную свадьбу общественность вспоминает до сих пор.

Праздник, как сообщалось, обошелся в два миллиона долларов. Сама Елена Хахалева отнекивалась, мол, оплачивала свадьбу не она, а бывший супруг Роберт. А мужчина заявил, что потратил на торжество гораздо меньше — всего 4,5 миллиона рублей. Но эти деньги у него есть — он бизнесмен, зарабатывает честно, всегда платит налоги.

Многие фермеры считают, что Елена Хахалева помогала своему бывшему мужу Роберту.

Тем не менее эту версию решили проверить. Начались разбирательства, после которых карьера Елена Хахалевой стала рушиться.

Выяснилось, что у «золотой судьи» немало прогулов. На рабочем месте в общей сложности ее не было 128 дней. При этом зарплата ей капала. По результатам проверки летом 2020 года судью лишили мантии. Елена Хахалева, конечно, пыталась отстоять свою честь и боролась за свой статус, но, увы, удержать его так и не смогла.

В декабре Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить дело против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Следователи предъявили экс-судье обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 2 статьи 292 УК РФ(«Служебный подлог»). По версии следствия, за 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения. А с 2016 по 2019 год судья отсутствовала 128 рабочих дней. Таким образом, Хахалева похитила более одного миллиона рублей.

Но опросить по делу экс-судью не успели, она подалась в бега. Тем временем многих интересует, что стало с родственниками Елены Хахалевой после громких заявлений Александра Бастрыкина.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», судейскую мантию продолжает носить ее младшая сестра Наталья. Она работает в Арбитражном суде Краснодарского края. Трудится в судебной коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Конечно, в связи со скандалом имя родственницы «золотой судьи» стало фигурировать в соцсетях гораздо чаще. Однако поводов для каких-либо проверок в отношении Натальи Хахалевой не было.

Наталья Хахалева. Фото: судьироссии.рф

Спустя год после громкой свадьбы свой пост покинул сват Елены Хахалевой Александр Чернов. Краснодарский краевой суд он возглавлял 24 года. Срок его полномочий истекал в феврале 2019 года. Однако этого срока он дожидаться не стал и решил заранее подыскать себе новое рабочее место. Он хотел возглавить четвертый кассационный суд в Краснодаре. Его кандидатура получила рекомендацию Высшей квалификационной коллегии, но назначения за ним не последовало.

Александр Чернов. Фото: Краснодарский краевой суд

По некоторым данным, причиной тому стали его связи с Еленой Хахалевой, которая работала в прямом подчинении у Чернова. Дело в том, что старший сын Хахалевой Кирилл состоит в гражданском браке с внучкой председателя крайсуда Анастасией Рязанской.

Позднее стало известно, что в феврале 2019 года Александр Чернов ушел в отставку с должности председателя Краснодарского краевого суда. А назначен бывший председатель был заместителем руководителя Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей». Ее работа заключается в "укреплении независимости органов судебной власти путем консолидации судей федеральных судов и судей судов субъектов страны".

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