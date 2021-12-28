Сбежавшая «золотая судья» оставила в России недвижимость за 300 млн рублей

В собственности у экс-судьи шикарные особняки, роскошь который ослепляет.

Елена Хахалева – та самая «золотая судья» из Краснодара, которая прославилась после шикарной свадьбы ее дочери-студентки. На торжестве, которое прошло четыре года назад и было больше похоже на праздник детей-олигархов, пели Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие монстры российского шоу-бизнеса. Столы ломились от черной икры, дорогого шампанского и изысканных деликатесов, а еще было море свежих цветов и шикарные декорации.

После этой громкой свадьбы под откос пошла карьера Елены Хахалевой. В главном суде Кубани она решала земельные вопросы, возглавляла коллегию по административным делам и входила в президиум. Пошли многочисленные проверки - откуда у нее столько денег на такой дорогой праздник. Сама вершительница судеб открещивалась, мол, свадьбу оплатил ее бывший муж Роберт Хахалев.

Многие фермеры считают, что Елена Хахалева помогала своему бывшему мужу Роберту.

А недавно в отношении Елены Хахалевой завели уголовное дело за мошенничество и служебный подлог. По факту, со свадьбой оно никак не связано. Но после всех проверок выяснилось, что она не ходила на работу, а деньги получала. Насчитали 128 прогулов и больше миллиона рублей ущерба. Хахалеву в итоге уволили. За две статьи в целом ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Но опросить подозреваемую Следком не может – «золотая судья» подалась в бега.

Некоторые юристы предполагают, что экс-судья может избежать уголовной ответственности.

- Елена Хахалева сбежала из России еще 8 декабря, за несколько дней до того, как на нее завели уголовное дело, - пояснили в Высшей квалификационной коллеги судей РФ. – По данным, которые есть у нас от ФСБ, из Краснодара она отправилась в Ереван.

Но, судя по всему, столица Армении конечной точкой маршрута у Хахалевой не стала. Сейчас «золотая судья» может находиться в Грузии.

- Интерпол ее розыском пока не занимается, потому никакой сложности в пересечении границ у экс-судьи не было, - объяснил источник в силовых структурах Кубани. – И в Грузию Хахалева могла укатить не только потому, что оттуда родом ее бывший супруг Роберт и там живут его многочисленные родственники. Дело в том, что пока дипломатические отношения между Россией и Грузией так и не восстановлены, на все запросы об экстрадиции беглецов наша страна, как правило, получает отказы. То есть Елене Хахалевой в Грузии безопасно и спокойно.

За дом площадью 700 квадратов в центре Краснодара она запросила 85 миллионов рублей.

«Скромная» прописка

По всей видимости, побег из России у судьи был спонтанный. Полностью свою недвижимость она не распродала. Хотя от одного дома - того самого, из которого уходила замуж ее дочь, - все же избавиться успела. Но еще несколько лет назад.

Коттедж с колонными и просторным двором, где могут расположиться сразу несколько машин.

Участок, на котором находится этот особняк, сейчас принадлежит некоему грузинскому предпринимателю. Мы нашли объявление о его продаже, сейчас оно в архиве.

Вся мебель в доме из цельного массива дерева.

Коттедж – трехэтажный, в нем пять шикарных спален, резные кровати из массива дерева, позолота.

В особняке - две кухни, две гостиные, которые обставлены кожаными диванами и пуфами.

В особняке - две кухни, две гостиные, рабочий кабинет, библиотека и даже бильярдная.

В просторном холле лестница, ведущая на второй этаж.

За дом площадью 700 квадратов в центре Краснодара она запросила 85 миллионов рублей.

Еще одна гостиная и повсюду позолота.

Если смотреть на участок сверху, то на нем находится еще один дом – но куда скромнее. Он занимает 70 квадратных метров, построен из старенького красного кирпича.

Все комнаты выполнены в едином стиле - хозяйка не экономила на дизайнере.

Все комнаты выполнены в едином стиле - хозяйка не экономила на дизайнере.

Но забором не огорожен, видно, что и трехэтажный особняк, и маленький дом – на одной земле.

А вот те самые комнаты в скромном доме, предназначенные для прислуги. Здесь, согласно прописке, и живет экс-судья.

И в этом маленьком и очень скромном доме до сих пор прописана Елена Хахалева.

Во дворе между домами расположился зимний сад.

Вилла с фонтаном

Но, как говорят соседи, в нем она не жила никогда. «Золотая судья» сначала жила в трехэтажном особняке рядом, а потом вообще переехала в элитный закрытый коттеджный поселок Краснодара.

Она занимала территорию в несколько десятков соток, на которой есть дом для гостей, для прислуги, беседка для шашлыка, крытая парковка и фонтан во дворе. Этот загородный дом все еще числится в собственности экс-судьи.

А вот та самая вилла в элитном закрытом коттеджном поселке Краснодара - вид сверху.

- Этот коттеджный поселок – небольшой, в нем не более 400 участков. Все они обеспечены газом, светом и водой, - говорит «КП» - Кубань» краснодарский риелтор Анастасия Воронова. – Но территория поселка - под постоянной охраной. Въезд сюда всем, кроме жильцов, запрещен. Когда коттеджи выставляют на продажу, их цена начинается от 25 миллионов рублей. Люди, проживающие здесь, не гонятся за тем, чтобы в шаговой доступности были продуктовые магазины, школы и детсады. Для них важна камерность, чтобы их частная жизнь была надежно скрыта. Дом, в котором жила Елена Хахалева, вообще оценивается в 300 миллионов рублей. Тут много земли и разных строений.

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