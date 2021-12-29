Кубанский казачий хор отреагировал на сообщение минкультуры о приостановке разделения коллектива

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и министр культуры края Виктория Лапина поздравляют Виктора Захарченко с юбилеем. На фото рядом с народным артистом внук Виктор Захарченко (младший).

28 декабря министерство культуры Краснодарского края выпустило сообщение. В заявлении говорилось о том, что раздел коллектива руководство Кубанского казачьего хора затеяло без согласования с ними. И министерство, как учредитель государственного бюджетного учреждения, приостанавливает это.

- Проект штатного расписания, в котором были отражены изменения путем выделения танцевальной группы Кубанского казачьего хора, согласован с минкультуры не был, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края. - В связи с этим работа по изменению структуры учреждения приостановлена.

Однако первый заместитель директора хора Виктор Захарченко (внук народного артиста РФ Виктора Захарченко) утверждает - по закону министерство таких решений принимать не может.

- Насколько мне известно, министерство не уполномочено согласовывать или не согласовывать наше штатное расписание. Все это в рамках полномочий руководителя учреждения, - сообщил первый заместитель директора Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко (младший). - Грубо говоря, для нас позиция министерства культуры не играет никакой роли.

Отметим, ранее стало известно, что Кубанский казачий хор незаконно потратил 125 миллионов рублей. Это были деньги из средств краевого бюджета и еще 2 миллиона из президентского гранта. На вопросы о растратах Виктор Захарченко (младший) ответил, что проверяющие, как он считает, сделали все не так. И молодой руководитель даже готов судиться с министерством, чтобы отстоять позицию.

- Нам бы не хотелось, конечно, судиться со своим учредителем, но мы будем идти до конца. Нам нечего скрывать. У нас сейчас нехорошие взаимоотношения с учредителем. И раз так, то мы имеем право в законном порядке обжаловать итоги проверки, - пояснил «КП» - Кубань» официальную позицию руководства хора Виктор Захарченко (младший).

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