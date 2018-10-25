В Туапсе организовали подвоз питьевой воды

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-25T09:35:20+03:00

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В Туапсинском районе продолжает бушевать стихия. Под водой оказались десятки улиц города-курорта, затоплены автомобили. Кроме того, ливнем разрушило мост. Народ теперь не может въехать и выехать из поселка Шаумян. Из-за непогоды задержаны пять пассажирских поездов. В Туапсинском районе введен режим ЧС.

Из-за ливня произошла авария на магистральном водоводе. Для жителей, оставшихся без питьевой воды, организован ее подвоз в бочках.

БУДЬ В КУРСЕ!

Емкости доставляют во дворы многоэтажек по адресам:

- улицы Бондаренко, 4-6,

- Фрунзе, 5, 28, 47,

- Черноморская, 4-6,

- Новороссийское шоссе, 1-3,

- Судоремонтников, 60, 70,

- Ленинградская, 4, 11,

- Полетаева, 39, 47,

- Калинина 12-14,

- Калараша, 2-4, 17, 22, 32, 33, 58,

- Кириченко, 4,

- Портовиков,

- Войкова, 24,

- Рабфаковская, 3, 36,

- Комсомольская, 1,

- Софьи Перовской, 5,

- Победы, 15,

- Маршала Жукова, 1, 26, Мира-Маршала Жукова, Маршала Жукова-Галины Петровой,

- Карла Маркса, 1, 11, 39, 61,

- Красной Армии, 32,

- Герцена, 7,

- Шаумяна-Спинова,

- Красный Урал, 27,

- Кронштадтская, 1, 5,

- Маяковского, 9,

- Армавирская, 4, 6-8, 11,

- Сочинская, 61.