В Туапсе организовали подвоз питьевой воды
В Туапсинском районе продолжает бушевать стихия. Под водой оказались десятки улиц города-курорта, затоплены автомобили. Кроме того, ливнем разрушило мост. Народ теперь не может въехать и выехать из поселка Шаумян. Из-за непогоды задержаны пять пассажирских поездов. В Туапсинском районе введен режим ЧС.
Из-за ливня произошла авария на магистральном водоводе. Для жителей, оставшихся без питьевой воды, организован ее подвоз в бочках.
БУДЬ В КУРСЕ!
Емкости доставляют во дворы многоэтажек по адресам:
- улицы Бондаренко, 4-6,
- Фрунзе, 5, 28, 47,
- Черноморская, 4-6,
- Новороссийское шоссе, 1-3,
- Судоремонтников, 60, 70,
- Ленинградская, 4, 11,
- Полетаева, 39, 47,
- Калинина 12-14,
- Калараша, 2-4, 17, 22, 32, 33, 58,
- Кириченко, 4,
- Портовиков,
- Войкова, 24,
- Рабфаковская, 3, 36,
- Комсомольская, 1,
- Софьи Перовской, 5,
- Победы, 15,
- Маршала Жукова, 1, 26, Мира-Маршала Жукова, Маршала Жукова-Галины Петровой,
- Карла Маркса, 1, 11, 39, 61,
- Красной Армии, 32,
- Герцена, 7,
- Шаумяна-Спинова,
- Красный Урал, 27,
- Кронштадтская, 1, 5,
- Маяковского, 9,
- Армавирская, 4, 6-8, 11,
- Сочинская, 61.