Главврач больницы, где находятся пострадавшие после смертельного ДТП медики и 11-летний мальчик, рассказал о их состоянии

6 Дек. 13:42 2018-12-06T13:44:26+03:00

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Четверо пострадавших после лобового столкновения на дороге сейчас находятся в центральной районной больнице Усть-Лабинска. Это трое медиков, ехавших на вызов в станицу Новолабинская, и 11-летний мальчик, единственный чудом выживший среди груды железа. В такое состояние превратилась "четырнадцатая", в которой он ехал вместе со своей родней в Усть-Лабинск.

- У ребенка 2007 года рождения состояние стабильное, - рассказал "КП" - Кубань" главврач больницы Валерий Гиринчир. - Он получил травмы средней степени тяжести.

Что касается здоровья медиков, то Гиринчир оценил их состояние как стабильно тяжелое.

- У них переломы костей таза, ключицы, конечностей, - пояснил он.

Напомним, по факту аварии полицейские завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Известно, что 18-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку. Сел за руль он, не имея водительского удостоверения.