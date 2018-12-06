«Машина всмятку»: полицейские устанавливают личности погибших детей в аварии с участием реанимобиля на Кубани
В страшной аварии ранним утром, 6 декабря, на девятом километре дороги "Усть-Лабинск - Упорное" погибли шесть человек. Все они были пассажирами ВАЗ-21114. Около шести утра легковушка столкнулась с реанимобилем в районе станицы Некрасовская Краснодарского края.
- На сообщение об аварии выехала оперативная группа, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД Россиипо Краснодарскому краю. - Все погибшие были в отечественном автомобиле. Ещё троих отвезли в больницу с различными травмами. Жив остался и еще один пассажир "четырнадцатой".
Авария под Усть-Лабинском.
На данный момент личности погибших пока неизвестны. В том числе и имена детей.
- На вид им лет шесть и девять, - рассказал "КП" - Кубань" очевидец трагедии.
Водителем легковушки был 18-летний местный житель. Стало известно, что водительсикх прав у него не было.
Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.
- По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение. Кроме того, установлены личности двух его пассажиров: 22-летняя местная жительница погибла на месте аварии, 11-летний подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу, - сообщили правоохранители.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи. Все обстоятельства ДТП выясняются. Есть вероятность, что водитель "четырнадцатой" мог просто уснуть за рулем.
Столкнулся автомобиль скорой помощи и "четырнадцатая". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Автомобильное движение на месте страшной аварии затруднено.
- Сотрудники ДПС регулируют движение, - прокомментировала "Комсомольской правде" заместитель начальника отдела информации и общественных связей в ГУ МВД России по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина.
Расследование продолжается.
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