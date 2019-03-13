Жительницу Краснодара, которая избила свою четырехмесячную дочь, лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-13T09:26:00+03:00

Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Республике Адыгея Александр Ивашин

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Жительницу Краснодара во вторник, 12 марта, лишили родительских прав за избиение четырехмесячной дочери. Заседание по рассмотрению этого дела состоялось в Майкопском районном суде. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Республике Адыгея Александр Ивашин.

По его словам, девочку уже выписали из больницы и поместили в Дом малютки, где персонал займется ее дальнейшей реабилитацией.

Напомним, ребенка в медучреждение 13 января привезла сама мать. Врачи забеспокоились и забили тревогу, на теле малышки они обнаружили множество синяков, об этом они и сообщили в полицию. Правоохранители быстро выяснили, что девочку избивают.

Также медики диагностировали у ребенка двустороннее воспаление легких, 49 переломов ребер, бедер, плеча, ушибы и гематомы.

- 29-летнюю женщину задержали, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - Ее поместили в изолятор временного содержания. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего ребенка). Срок нахождения злоумышленницы под стражей продлили еще на месяц. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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ИСТОЧНИК KP.RU