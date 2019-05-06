Жителей Кубани ждет двухдневная рабочая неделя

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-06T09:04:36+03:00

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Для россиян рабочая неделя продлится три дня - с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая. При этом 8 мая граждане будут работать на один час меньше.

Таким образом, в связи с празднованием Дня Победы, страна будет отдыхать четыре дня подряд - с 9 по 12 мая включительно.

В Краснодарском крае выходным днем также объявили 7 мая. Такое постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев. На девятый день после Пасхи православные отмечают Радоницу.

Напомним, в Краснодаре на время массовых поездок горожан на Славянское кладбище появятся пять дополнительных маршрутов. С 4 по 7 мая с утра и до вечера сразу из нескольких районов города будут отправляться специальные автобусы.

Также в Сочи в Лазаревском районе на Радоницу увеличат количество общественного транспорта. Дополнительные автобусы введут 7 мая. Они будут курсировать с 08:00 до 18:00 от пересечения улицы Павлова и Изумрудной до верхнего кладбища

ИСТОЧНИК KP.RU