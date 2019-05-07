На Кубани осудили директора цирка, допустившего нападение льва на 4-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-07T11:06:04+03:00

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении директора цирка Андрея Манучаряна.

- Ранее он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного «б,в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина проведет в исправительной колонии общего режима 1 год, а также выплатит компенсацию морального вреда на сумму 2,5 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры края.

Напомним, инцидент случился 28 октября в селе Успенском во время циркового представления с дикими животными. Хищница по кличке «Кети» сорвалась с поводка и через ограждение набросилась на четырехлетнюю Ксюшу. Малышка находилась вместе с мамой в первом ряду, но в момент нападения встала с места. Мужчина не смог удержать льва, который набросился на 4-летнего ребенка. У малышки была открытая черепно-мозговая травма, поврежден лицевой нерв. Это правоохранители квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Он не признал свою вину. В апелляционной жалобе адвокат осужденного просил переквалифицировать его действия на ч. 2 ст. 118 УК РФ и снизить размер компенсации морального вреда. Однако суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора и оставил жалобу без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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Все шло хорошо, пока на наспех сколоченной арене цирка не появились хищники.

- Все случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывает Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, когда она по просьбе мамы встала, чтобы снять курточку. В следующий момент животное уже схватило ее за плечико и потащило на манеж под сетку. Успела лапой ударить ее по личику (читайте далее)

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Львица напала на ребёнка во время выступления цирка в Краснодарском крае. Видео: Комсомольская правда .

ИСТОЧНИК KP.RU