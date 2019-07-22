Ливень в Краснодаре: спецтехника до сих пор откачивает воду

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-22T10:06:45+03:00

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Дождь в Краснодаре начался утром и закончился в 3 часа ночи 22 июля. За это время выпала месячная норма осадков – 56 мм. Заявки на откачку воды из-за подтоплений поступили по 78 адресам.

- Спецтехника продолжает работу на улицах города. Откачка воды идет круглосуточно. С начала ливня поступило 78 заявок, 40 из них уже отработаны. На утро 22 июля в местах скопления воды по заявкам жителей работают 20 единиц техники. Общественный транспорт ходит в обычном режиме. Специалисты и техника работали всю ночь. Из-за ливня были выведены из строя 27 светофорных объектов. Работа 4 из них уже возобновлена. Еще 23 восстанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU