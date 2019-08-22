2019-08-22T12:50:44+03:00
Происшествия

Появилось новое видео ночной перестрелки в Краснодаре

На нем видно, что участниками конфликта стали более 10 мужчин [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Инцидент произошел в ночь на 21 августа. В перестрелке участвовали около десяти человек. Двоих на скорой увезли в больницу. Один из мужчин выстрелил в 27-летнего уроженца Дагестана Ильяса Ванатова, жившего на улице Айвазовского. От полученной травмы молодой человек скончался в краснодарской больнице №3, куда его госпитализировали после ЧП.

В администрации города в тот же день прошла встреча лидеров национальных общин. Там заявили, что конфликт носит исключительно бытовой характер. В городе проживают представители 122 народов и этнических групп и важно сохранить межнациональный мир и спокойствие в городе.

В распоряжении «Кубанских новостей» оказалось любительское видео, на кадрах которого видно, что участниками конфликта стали более 10 мужчин.

Известно, что задержаны трое мужчин. Это 25-летний Арам Г. Его поймали сразу же после перестрелки с раной в предплечье. Правоохранителям он заявил, что просто проходил мимо. Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», задержали 37-летнего Шарипа К. и 37-летнего Самвела К. Предположительно, оба они приехали из Республики Ингушетия.

Новое видео перестрелки в Краснодаре.Видео: Кубанские новости

ИСТОЧНИК KP.RU

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