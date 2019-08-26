2019-08-26T19:55:55+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые склонили к сексу 17-летнюю волейболистку

ЧП случилось на пляже в Анапе
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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ЧП случилось в АнапеЧП случилось в Анапе
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Следственный отдел Анапы СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые склонили к сексу 17-летнюю волейболистку.

- В отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней, - сообщила старший помощник руководителя кубанского Следкома Элла Тюкова. - В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В полиции Краснодарского края сайту «КП»-Кубань» рассказали, что сотрудников МВД, которые так поступили, уволили из органов по отрицательным мотивам.

ЧП произошло в ночь на 26 августа в Анапе. На пляже трое полицейских увидели несовершеннолетнюю девушку с парнем. Молодого человека отпустили, а девушке пригрозили уголовщиной. И чтобы не заводить дело, они склонили ее к сексу. А потом отвезли в спортивный комплекс Волейград, в котором проходила сборы спортсменка.

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Полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе, уволили

В полиции Кубани прокомментировали ЧП, которое произошло в ночь на 26 августа в Анапе. Там трое полицейских склонили к сексу 17-летнюю волейболистку из юношеской сборной России.

- Дело находится на контроле у начальника кубанского Главка, назначена проверка. Сотрудников полиции уволили из органов по отрицательным мотивам, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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