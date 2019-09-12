2019-09-12T22:02:54+03:00
Общество

Пропавшего подростка из Новороссийска нашли живым на пятые сутки

Об этом сообщили представители поискового отряда
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мальчик не пострадал.Мальчик не пострадал.
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Хорошие новости из города-героя. 14-летний школьник, который ушел из дома погулять и не вернулся, найден. Об этом сообщили представители добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, о пропаже мальчика стало известно 6 сентября 2019 года. Именно в этот день он отправился на прогулку. Все эти дни подросток не выходил на связь с родными. Его искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

На пятые сутки парня удалось найти живым. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчик не пострадал. О том, где он находился все эти дни, пока неизвестно.

- С ним общаются сотрудники полиции. После беседы школьника передадут родителям, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители.

А тем временем в столице Адыгеи продолжается расследование исчезновения Даши Шопиной, а следователи в Мостовском районе проверяет всю поступающую информацию по поводу исчезновения 9-летнего Богдана Кривко. В обоих случаях Следком возбудил уголовные дела по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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