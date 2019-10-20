В Краснодар привезли еще два новых трамвая и один троллейбус

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-20T12:30:41+03:00

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В Краснодар в ночь на 20 октября доставили еще два новых трамвая. Их привезли в Восточное депо города.

- Таким образом, экватор поставок 2019 года пройден, - сообщила мэрия Краснодара у себя в Телеграмм. А позже добавила еще одну хорошую новость, - Под покровом тумана, утром в Депо №1 на Дзержинского приехал седьмой троллейбус.

Всего же Краснодар купил 35 новых трамваев - 31 односекционный и 4 - трехсекционных. До конца года все они должны прибыть в город. Производят новые составы специального для столицы Кубани на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Трамваи заказали с самой мощной в России системой кондиционирования салона.

Всего же на покупку вагонов в ближайшие три года из краевого бюджета будет выделено 3 млрд рублей. На эти деньги планируют купить около 100 трамваев.

Везут новый трамвай. Фото: администрация Краснодара

А первый новый трамвай вышел на линию еще 8 августа - он курсирует по маршруту № 5 «улица 8 Марта - Солнечная».

Что же до троллейбусов, то их в городе будет 12. Новые машины – с автономным ходом, и будут приписаны к депо № 1, что находится на улице Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU