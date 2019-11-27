2019-11-27T16:52:33+03:00
Происшествия

«Доктору Франкенштейну» продлили арест в СИЗО до 31 декабря

Так решил Ленинский районный суд
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Алена Верди находится под арестом с 5 апреля.Алена Верди находится под арестом с 5 апреля.
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27 ноября в Ленинском районном суде Краснодара прошло очередное заседание, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения Алене Верди. Напомним, в СИЗО она находится больше полугода по обвинению в оказании некачественных услуг своим пациенткам.

Меру пресечения она вместе со своим адвокатом пыталась обжаловать дважды, однако суд отказывал. Не повезло Алене Верди и в этот раз.

- По ходатайству следователя ей продлили срок ареста до 31 декабря включительно, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде.

Напомним, свою вину «Доктор Франкенштейн» отрицает, утверждая, что пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. Именно руководитель и главный врач центра, по словам Алены Верди, незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

Однако сами пострадавшие девушки считают иначе и хотят наказать. Каждая из этих женщин рассказывает жуткие истории своего знакомства с лжехирургом. Например, у Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику, начался некроз тканей, у Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза, еще одна пациентка борется с онкологическим заболеванием, которое могла спровоцировать подтяжки груди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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