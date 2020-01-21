2020-01-21T07:59:00+03:00
Происшествия

Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом, совершившим жесткую посадку в 2018 году

Как заявили в пресс-службе воздушной гавани, окончательные выводы могут быть сделаны только СК
Александра ПОДУШКО
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Фото: Международного авиационного комитетаФото: Международного авиационного комитета
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Ранее МАК закончил расследование крупного ЧП, которое случилось в 2018 году в Сочи. Тогда рано утром 1 сентября Boeing-737 совершил жесткую посадку. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Произошло возгорание левого и правого крыла лайнера. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы. Все остались живы.

Эксперты МАК почти полтора года выясняли причины произошедшего. По официальной версии ЧП случилось из-за ошибки экипажа.

Авиакомпания Utair в своем заявлении обвинила аэропорт Сочи в аварии самолета Боинг-737. Она отметила, что взлетно-посадочная полоса была затоплена, это и явилось главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета.

Международный аэропорт Сочи, прокомментировал заявление российской авиакомпании Utair. Там считают, что окончательные выводы может сделать только Следственный комитет.

- Расследование уголовного дела продолжается, руководство и службы аэропорта Сочи оказывают необходимое содействие в установлении обстоятельств и причин происшествия. Окончательные выводы могут быть сделаны только СК, поэтому любые заявления о виновных в авиапроисшествии являются преждевременными, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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