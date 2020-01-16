МАК назвал причину ЧП с «Боингом», совершившим жесткую посадку в Сочи в 2018 году

Межгосударственный авиационный комитет закончил расследование крупного ЧП, которое случилось в 2018 году в Сочи. Напомним, рано утром 1 сентября Boeing-737 совершил жесткую посадку в Сочи. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Произошло возгорание левого и правого крыла лайнера. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы. Чудом все остались живы.

Пока пострадавшие добивались компенсаций от авиаперевозчика, эксперты МАК выясняли причины произошедшего. И вот спустя почти полтора года озвучена официальная версия - ЧП случилось из-за ошибки экипажа.

- К выкатыванию воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы, его разрушению и пожару привели неоднократное игнорирование экипажем предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра, - говорится в отчете МАК.

Фото: vk.com/aerolaw

При этом, согласно данным специалистов, экипаж использовал автопилот при полете - это привело к разбалансированному положению самолета по скорости во время перехода на ручное управление.

Комиссия отмечает, что экипаж психологически был недостаточно подготовлен к таким условиям посадки.

Еще одним фактором стало неэффективное торможение в процессе пробега самолета. А все потому, что было недостаточное сцепление между шасси и поверхностью полосы. Это могло быть вызвано большим количеством воды на ВПП.

В МАК отметили невыполнение аэродромной службой требований о необходимости проверки состояния посадочной полосы после ливня.

Напомним, в прошлом году пассажирка «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, отсудила 634 тысячи рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666788" frameborder="0"></iframe> После тушения самолета в Сочи.

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