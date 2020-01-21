2020-01-21T10:50:12+03:00
Происшествия

Суд вынес новый приговор в отношении бывшего вице-мэра Краснодара

Предыдущее решение отменили из-за наличия процессуальных нарушений
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Дина Бойченко. Фото: krd.ruДина Бойченко. Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

Краснодарский краевой суд вынес новый приговор в отношении бывшего заместителя главы кубанской столицы Дины Бойченко. За превышение полномочий ее осудили к году лишения свободы условно и году испытательного срока. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее приговор чиновнице вынес Первомайский районный суд. Но он был отменен из-за процессуальных нарушений. Поэтому краевой суд вынес новое решение, предусматривающее такую же меру наказания.

Напомним, уголовное дело на бывшего заместителя главы Краснодара Дину Бойченко завели еще в 2017 году. Вскоре стало, что чиновница содействовала в приобретении муниципальной земли в поселке Березовом Юлии Гриценко (супруге бывшего замгубернатора края Юрия Гриценко) .

Бойченко в 2015 году подписала договор купли-продажи участка без проведения торгов и рыночной оценки земли. При этом земли попали к новому владельцу по сильно заниженной цене и без процедуры проведения торгов.

Позже прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении Бойченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Геленджике сотрудники полиции попались на взятке в 160 тысяч рублей
Суд вынес новый приговор в отношении бывшего вице-мэра Краснодара
В Сочи спасатели вывели из горно-лесной местности заблудившихся туристок
В Краснодаре задержали серийного вора
В Отрадненском районе мужчина незаконно охотился на фазанов
На Кубани женщину сбил грузовой поезд
В Сочи на площади перед Зимним театром пройдет выставка военной техники
На Кубани с начала 2020 года родилось 35 двоен
В Новороссийске построят продовольственный ХАБ
Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом, совершившим жесткую посадку в 2018 году
Кубанские спортсмены завоевали три золотые медали чемпионата России по греко-римской борьбе
Авиакомпания обвинила в аварии своего лайнера наземные службы аэропорта Сочи
Следком подарил больному ребенку тренажеры для реабилитации
Жильцы краснодарского общежития жалуются на протекающую крышу
На пляже в Геленджике нашли тело утопленницы
«За меня голосовала вся школа!»: «Мисс Январь - 2020» стала 18-летняя краснодарка
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк
Губернатор встретился с новым начальником ГУ МЧС по Краснодарскому краю
РНКБ продолжает выдачу кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования в 2020 году
В Сочи предъявили обвинения надругавшемуся над 10-летней школьницей педофилу
Поджог автобусов на Кубани: в полиции возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении имущества
"Цирка не будет!": На Кубани семеро браконьеров пошли под суд за вылов дельфинов
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей