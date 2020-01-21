Суд вынес новый приговор в отношении бывшего вице-мэра Краснодара

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:50:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Краснодарский краевой суд вынес новый приговор в отношении бывшего заместителя главы кубанской столицы Дины Бойченко. За превышение полномочий ее осудили к году лишения свободы условно и году испытательного срока. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее приговор чиновнице вынес Первомайский районный суд. Но он был отменен из-за процессуальных нарушений. Поэтому краевой суд вынес новое решение, предусматривающее такую же меру наказания.

Напомним, уголовное дело на бывшего заместителя главы Краснодара Дину Бойченко завели еще в 2017 году. Вскоре стало, что чиновница содействовала в приобретении муниципальной земли в поселке Березовом Юлии Гриценко (супруге бывшего замгубернатора края Юрия Гриценко) .

Бойченко в 2015 году подписала договор купли-продажи участка без проведения торгов и рыночной оценки земли. При этом земли попали к новому владельцу по сильно заниженной цене и без процедуры проведения торгов.

Позже прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении Бойченко.

ИСТОЧНИК KP.RU