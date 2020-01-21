Попались на взятке в 160 тысяч: Полицейские Геленджика выслеживали мужчину с наркотиками, чтобы заработать на нем

21 Янв. 2020 2020-01-21T23:27:15+03:00

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На взятках снова погорели сотрудники в форме. На этот раз с поличным попались трое полицейских в Геленджике, которые, по версии следствия, выслеживали мужчину с наркотиками, чтобы потребовать у него взятку.

Следователи считают, что все случилось в декабре 2019 года. Тогда участковый, командир взвода ППС и его заместитель ОМВД России по Геленджику объединились в группу, чтобы заработать. Получить взятку они хотели от человека, который, по предполагали правоохранители, хранил наркотики. Чтобы убедиться в этом, они нашли 34-летнего мужчину, который стал за ним следить.

Вечером 12 декабря 2019 года полицейские, узнав от посредника о месте нахождения мужчины, встретились с ним и потребовали заплатить 170 тысяч рублей. За это они пообещали закрыть глаза на преступление.

- В результате обвиняемые получили от местного жителя часть требуемой суммы в размере 160 тысяч рублей, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Мужчин задержали оперативные сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Полицейские стали фигурантами уголовного дела.

- В зависимости от роли каждого задержанным предъявили обвинение в «Получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и посредничество во взяточничестве», - добавляют в СУ СК по региону.

Сейчас трех обвиняемых заключили под стражу.

Напомним, ранее в Краснодаре задержали сотрудника ГИБДД Краснодара Сероба Караджяна. У него нашли взятку, которую, по версии следствия, он вымогал у гендиректора краснодарской фирмы ООО «Энергоресурс». Подозреваемый требовал деньги за то, что не будет создавать проблем бизнесмену. И даже получил от него на банковскую карту 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU