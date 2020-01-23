Верховный суд РФ согласился с обвинительным приговором в отношении «краснодарских стрелков»

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:44:23+03:00

За решеткой оказались только четверо из девяти нападавших на боксера

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Обвинительный приговор в отношении «краснодарских стрелков» краевой суд вынес в феврале 2019 года. Приговор услышали только четверо из девяти нападавших - Никита Медведев, Дмитрий Карачкин, Владислав Гмыря и Александр Муковоз. Они обвинялись в создании и участии в устойчивой вооруженной банде в целях нападения на граждан, покушении на убийство 33-летнего Игоря Одношивкина, посягательство на жизнь сотрудников полиции, угон.

Судебное разбирательство длилось больше года. 28-летнего Владислава Гмыря, которого признали организатором преступной группировки, приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Покушавшийся на полицейских 22-летний Никита Медведев получил 17 лет лишения свободы, 26-летнему Дмитрию Карачкину дали 3,5 года колонии, 24-летний Александр Муковоз был приговорен к семи годам тюремного заключения.

- Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных, их представителей и защитников согласился с обвинительным приговором в отношении «краснодарских стрелков», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU