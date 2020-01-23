2020-01-23T11:44:23+03:00
Происшествия

Верховный суд РФ согласился с обвинительным приговором в отношении «краснодарских стрелков»

За решеткой оказались только четверо из девяти нападавших на боксера
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Верховный Суд РФ согласился с обвинительным приговором в отношении «краснодарских стрелков»Верховный Суд РФ согласился с обвинительным приговором в отношении «краснодарских стрелков»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Обвинительный приговор в отношении «краснодарских стрелков» краевой суд вынес в феврале 2019 года. Приговор услышали только четверо из девяти нападавших - Никита Медведев, Дмитрий Карачкин, Владислав Гмыря и Александр Муковоз. Они обвинялись в создании и участии в устойчивой вооруженной банде в целях нападения на граждан, покушении на убийство 33-летнего Игоря Одношивкина, посягательство на жизнь сотрудников полиции, угон.

Судебное разбирательство длилось больше года. 28-летнего Владислава Гмыря, которого признали организатором преступной группировки, приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Покушавшийся на полицейских 22-летний Никита Медведев получил 17 лет лишения свободы, 26-летнему Дмитрию Карачкину дали 3,5 года колонии, 24-летний Александр Муковоз был приговорен к семи годам тюремного заключения.

- Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных, их представителей и защитников согласился с обвинительным приговором в отношении «краснодарских стрелков», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре готовят к строительству пять спортивных центров
Губернатор Кубани раскритиковал работу мусорного полигона в Белореченске
В Краснодаре на территории детского сада задержали пьяного уголовника
Журналисту из Сочи угрожают за попытку проверить на фейк заявление про бездомных ветеранов на пресс-конференции Путина
В Краснодаре женщина-водитель сбила 51-летнего пешехода
На Кубани у двоих приезжих нашли метадон, гашиш и кокаин
В центре Армавира грузовик застрял в тоннеле
В Краснодаре в сквере «Крымском» начали укладку плитки
В Отрадненском районе пенсионерка отравилась угарным газом
В Краснодаре из-за штормового предупреждения временно закрыли Ботанический сад
На Кубани разыскивают 16-летнюю девушку
В Краснодаре до 25 января ограничили движение авто по улице Кондратенко
В Каневском районе открылся распределительный центр плодоовощной продукции
Экс-глава департамента печати Кубани Ольга Горохова попала под амнистию