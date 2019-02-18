От 3,5 до 17 лет: Суд вынес приговор избившим до полусмерти боксера «краснодарским стрелкам»

В Краснодарском краевом суде прошло итоговое судебное заседание по делу о «краснодарских стрелках». Напомним, тогда на стационарном посту ДПС на Ейском шоссе города остановили Toyota Camry, в которой ехали трое парней. 21-летний Никита Медведев во время проверки документов ударил полицейского по лицу и начал палить из оружия, ранив другого правоохранителя. Позже он устроил еще и погоню со стрельбой в центре Краснодара. Обстреляв авто гаишников, водила скрылся, бросив свою иномарку посреди дороги.Оказалось, что остановили Медведева по ориентировке. Он с группой молодых люд.ей в ночь на 22 августа в поселке Северном напал на 32-летнего начальника службы безопасности одного из краснодарских предприятий.

По словам медиков, шанс вернуться к нормальной жизни у Игоря Одношивкина есть, но ему нужны постоянные реабилитации.

- Злоумышленники выстрелили потерпевшему в голову из травматического оружия, отлупили битами и молотком, - сообщал ранее «Комсомольской правде» - Кубань» первый заместитель руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов. - Прокурор эти действия квалифицировал как покушение на убийство. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников объявили в розыск. Ну а потом произошла та самая погоня и перестрелка в Краснодаре.

Водитель за рулем полицейской машины чудом увернулся от пуль.

Но не все причастные к преступлениям предстали перед законом. Приговор услышали только четверо из девяти нападавших - Никита Медведев, Дмитрий Карачкин, Владислав Гмыря и Александр Муковоз. Налетчики собрали целый «букет» статей Уголовного кодекса. Им инкриминируют создание и участие в устойчивой вооруженной банде в целях нападения на граждан, покушение на убийство 33-летнего Игоря Одношивкина, посягательство на жизнь сотрудников полиции, угон и ряд других преступлений.

Виктория каждый день поддерживает мужа и верит, что он сможет встать на ноги. Фото: из личного архива семьи.

Судебное разбирательство длилось больше года. В итоге 28-летнего Владислава Гмыря, которого признали организатором преступной группировки, приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Покушавшийся на полицейских 22-летний Никита Медведев получил 17 лет лишения свободы, 26-летнему Дмитрию Карачкину дали 3,5 года колонии, 24-летний Александр Муковоз (бывший лейтенант полиции из Новороссийска) приговорен к семи годам тюремного заключения.

Стоит отметить, что при вынесении решения суд учитывал смягчающие обстоятельства, например, у Дмитрия Карачкина есть несовершеннолетний ребенок-инвалид. Кроме того, осужденные частично возместили моральный ущерб.

- Кроме того, каждому из осужденных назначено наказание в виде ограничения свободы от 1 года до 1 года 9 месяцев, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края.

Напомним, что понести наказание по первому делу об избиении мужчины должны еще 24-летний Кирилл Донченко из Новороссийска, 23-летний Иван Львов из города Шуя Ивановской области, 25-летний Никита Клевцов из Краснодара, 24-летний Александр Лобас из Каневского района, а также 24-летний Сергей Сапелкин из Кропоткина. Как сообщил источник «КП» - Кубань», двое друзей Медведева все-таки найдены. Обнаружили их на территории Украины, кудаони сбежали практически сразу же после жестокого избиения Игоря Одношивкина. По некоторым данным, попались они на «незаконном хранении наркотиков».

Что касается Игоря Одношивкина, то шанс встать на ноги у него есть, врачи увидели положительную динамику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/692600" frameborder="0"></iframe> Игорь Одношивкин вместе с сыном во время реабилитации в больнице.

- Недавно мы закончили второй курс реабилитации. Мы его уже сажаем в инвалидное кресло. Самостоятельно он, конечно, еще не двигается. Учим есть его с ложки, - рассказывает «КП» - Кубань» супруга Игоря Виктория Одношивкина.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Игорь Одношивкин может вернуться к прежней жизни, но для этого ему нужны постоянные курсы реабилитации. Семья пострадавшего просто не может себе позволить. Все, кто желает помочь, могут перевести деньги на счет пострадавшего.

Банковские реквизиты

Счет № 5559 4928 0479 2052 (Альфа банк)

Получатель Игорь Николаевич Одношивкин.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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По еще одной версии, у Игоря будто бы были связи у силовиков, а в криминальных кругах - определенный статус, потому многие бизнесмены к нему обращались, чтобы «уладить вопросы». Помощи попросил и владелец транспортной компании, который нанял Игоря руководителем службы безопасности. По слухам, у него возникли проблемы с бизнесом - с конкурентом не поделили сферы влияния. Компанию собирались отобрать, бизнесмену начали поступать угрозы, 22 августа Игорь Одношивкин должен был встретиться с представителями конкурентов и решить проблему. Однако за несколько часов до встречи на него напали. Но и эта версия не имеет ничего общего с действительностью. По словам Вики, все гораздо прозаичней и от этого еще чудовищней (читайте далее)

Один из напавших на полицейских в центре Краснодара был лидером экстремистской группировки

Тогда о банде "Пит Буль" "КП" рассказал один из силовиков, который и вел это дело. Владислав Гмыря организовал вместе с другом Павлом Ветровымпреступную группировку «Пит Буль». И держал в страхе весь Краснодар три года (читайте далее)

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Однако сами подсудимые признают свою вину лишь частично - они настаивают, что не действовали в составе организованной преступной группы. А потому в своих преступлениях не раскаиваются. Да и приносить свои извинения обвиняемые не торопятся (читайте далее)