Николай Долуда сложил с себя полномочия вице-губернатора Краснодарского края

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:50:44+03:00

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В конце 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды на должность атамана Всероссийского казачьего общества. Он будет представлять войско в органах власти и местного самоуправления, обеспечивать его деятельность, а также реализацию законодательства России, решений Большого круга и совета атаманов.

- Поэтому Николай Долуда сложил с себя полномочия вице-губернатора. Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Должность вице-губернатора Кубани он занимал более 13 лет. В 2007 году он был единственным кандидатом, выдвинутым на пост атамана. А за месяц до назначения вступил в офицерскую казачью сотню Екатеринодарского казачьего отдела.

Николай Долуда родился 10 июня 1952 года в селе Миролюбовка Богодуховского района Харьковской области. В 1967 - 1971 годах учился в машиностроительном техникуме города Сумы. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, с 1983 по 1986 года был слушателем Военной академии войск ПВО по специальности - офицер по управлению боевыми действиями.

28 лет прослужил в Вооруженных Силах. В 1994 году ему присвоено войсковое звание полковник. С 1998 по 2001 года Николай Долуда был заместителем главы города - руководителем аппарата администрации Ейска. С января 2001 года работал в аппарате администрации Краснодарского края.

Награжден памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й степени, «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени; «100 лет профсоюзам России»; «60 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 года»; «За укрепление боевого содружества». А также награжден орденом русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени.

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ИСТОЧНИК KP.RU