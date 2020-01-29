В порту Новороссийска госпитализировали моряка из Китая
- В Новороссийске нет больных, инфицированных коронавирусом. Несмотря на слухи, которые ходят в соцсетях, - сообщает пресс-служба скорой помощи Новороссийска в Instagram.
28 января бригада скорой выезжала по вызову на иностранное судно. Там стало плохо китайскому моряку, у него сильно болел живот. Лишь с учетом обстановки, медики оделись в одноразовые костюмы биологической защиты.
Предварительный диагноз был поставлен сразу – острый аппендицит. Выяснилось, что на судно моряк прибыл еще в ноябре, когда в Китае не было больных, инфицированных вирусом.
Но для того, чтобы полностью исключить коронавирус, пациента доставили в инфекционную больницу, в специальный изолированный бокс. Там подтвердили, что мужчина не заражен. После консультации с хирургом больного госпитализировали в 1-ю горбольницу для дальнейшего лечения.
Напомним, студентка из Адыгеи, вернувшаяся из Китая, попала в больницу. Она пожаловалась на насморк и кашель.
В Новороссийске госпитализировали китайца.
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ИСТОЧНИК KP.RU