В порту Новороссийска госпитализировали моряка из Китая

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:50:25+03:00

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- В Новороссийске нет больных, инфицированных коронавирусом. Несмотря на слухи, которые ходят в соцсетях, - сообщает пресс-служба скорой помощи Новороссийска в Instagram.

28 января бригада скорой выезжала по вызову на иностранное судно. Там стало плохо китайскому моряку, у него сильно болел живот. Лишь с учетом обстановки, медики оделись в одноразовые костюмы биологической защиты.

Предварительный диагноз был поставлен сразу – острый аппендицит. Выяснилось, что на судно моряк прибыл еще в ноябре, когда в Китае не было больных, инфицированных вирусом.

Но для того, чтобы полностью исключить коронавирус, пациента доставили в инфекционную больницу, в специальный изолированный бокс. Там подтвердили, что мужчина не заражен. После консультации с хирургом больного госпитализировали в 1-ю горбольницу для дальнейшего лечения.

Напомним, студентка из Адыгеи, вернувшаяся из Китая, попала в больницу. Она пожаловалась на насморк и кашель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/757440" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске госпитализировали китайца.

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ИСТОЧНИК KP.RU