2020-02-25T12:08:51+03:00
Общество

В Краснодаре ветром сдуло металлический забор

Никто не пострадал
Варвара ДЫМ
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Забор сдуло ветром на улице Красных Партизан в КраснодареЗабор сдуло ветром на улице Красных Партизан в Краснодаре
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В Краснодаре из-за разыгравшегося ветра снесло часть металлического забора на улице Красных Партизан. Конструкция вылетела на тротуар, и чудом никто не пострадал.

- Забор сдуло ночью, когда в городе бушевал ветер, - рассказали «КП»-Кубань» жители домов рядом.

Забор сдуло ветром на улице Красных Партизан в Краснодаре

Забор сдуло ветром на улице Красных Партизан в Краснодаре

Сильный ветер, порывами до 20 метров в секунду, прогнозировали в Краснодаре 24 и 25 февраля.

Забор сдуло ветром на улице Красных Партизан в Краснодаре

Забор сдуло ветром на улице Красных Партизан в Краснодаре

На участке, который был огорожен унесенным ветром забором, еще несколько лет назад должны были построить жилой комплекс «Багратин». Но застройщик пустился в бега. Достраивать ЖК взялся иностранный инвестор, но из-за проблем с землей не смог этого сделать. Предприятие начали банкротить и теперь арбитражный управляющий будет решать вопрос восстановления забора.

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В конце февраля погода в Краснодарском крае не радует стабильностью. В ночь на 25 февраля в Краснодаре пройдут дожди, небольшие осадки возможны и днем, а температура воздуха в первый рабочий день недели составит 6-8 градусов выше ноля. При этом весь день будет господствовать западный ветер, порывы которого ночью и утром могут достигать 25 метров в секунду (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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