В Сочи возобновили поиски школьников, которых унесло в море

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:15:25+03:00

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В Сочи продолжают искать двух мальчиков, которых унесло штормовой волной в море. Погода улучшилась и утром 27 февраля авиация МЧС России приступила к обследованию акватории. В 07:00 вертолет взлетел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Вчера, 26 февраля, из-за ухудшения погодных условий в акватории Черного моря проведение поисково-спасательных работ было приостановлено. Но продолжали обследовать береговую линию. На пляже «Багратион» в Лазаревском районе работала группировка в составе 200 человек и 17 единиц техники.

Напомним, вечером 25 февраля двух подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной.

ИСТОЧНИК KP.RU