2020-03-17T11:42:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сочи посещаемость учебных учреждений снизилась на 20-30 процентов

Родители оставили детей дома
Александра ПОДУШКО
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В Сочи посещаемость учебных учреждений снизилась на 20-30 процентовВ Сочи посещаемость учебных учреждений снизилась на 20-30 процентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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16 марта в Сочи посещаемость учебных учреждений снизилась на 20-30 процентов. Об этом сообщает портал «СочиСтрим» со ссылкой на пресс-службу администрации.

В основном дети, пропустившие занятия, здоровы. Но чтобы лишний раз не рисковать, родители оставили их дома. При этом с ребятами продолжается дистанционное обучение.

В школах города-курорта ранее отменили массовые мероприятия и родительские собрания, а также усилили меры санитарно-эпидемиологической направленности. На входе сотрудников и учеников проверяют на наличие заболевания. Если заметят какие-либо признаки плохого самочувствия, вовнутрь не пропустят.

Как ранее сообщала «Комсомолка», с 18 по 20 марта введут свободное посещение школ и детских садов, решение об этом могут принять родители детей. Для этого только необходимо дистанционно направить заявление в организацию. Свободное посещение возможно и в учреждениях допобразования. Также на Кубани по-прежнему подтвержден только один случай заболевания коронавирусом. Уже проведено 1975 лабораторных исследований на наличие этой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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