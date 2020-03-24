2020-03-24T13:26:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае: в регионе действует ограничение на мероприятия с участием более 100 человек

На Кубани организован мониторинг за эпидобстановкой
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В регионе продолжает действовать ограничение на мероприятия с участием более 100 человек. Постановление ранее подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Сразу же отменили все детские, межшкольные, спортивные, культурные мероприятия. Учреждения культуры начинают работать онлайн.

В крае следят за эпидобстановкой, усилили контроль в пунктах пропуска через государственную границу, отработан алгоритм действий медиков.

- Особое внимание уделяется дезинфекции на вокзалах и в аэропортах, обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех кафе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в школах детям продлили каникулы – с 21 марта по 11 апреля. Прорабатывают механизмы дистанционного обучения студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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