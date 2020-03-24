Коронавирус в Краснодарском крае: в регионе действует ограничение на мероприятия с участием более 100 человек

24 Март 2020 2020-03-24T13:26:03+03:00

На Кубани организован мониторинг за эпидобстановкой

Изменить размер текста: A A

В регионе продолжает действовать ограничение на мероприятия с участием более 100 человек. Постановление ранее подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Сразу же отменили все детские, межшкольные, спортивные, культурные мероприятия. Учреждения культуры начинают работать онлайн.

В крае следят за эпидобстановкой, усилили контроль в пунктах пропуска через государственную границу, отработан алгоритм действий медиков.

- Особое внимание уделяется дезинфекции на вокзалах и в аэропортах, обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех кафе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в школах детям продлили каникулы – с 21 марта по 11 апреля. Прорабатывают механизмы дистанционного обучения студентов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 24 марта 2020 года: в регионе не изменилось число заболевших COVID-19

Всего госпитализировано 217 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них продолжают стационарное лечение 92 пациента. Медики провели более 4950 лабораторных исследований (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU