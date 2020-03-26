2020-03-26T17:36:39+03:00
Спорт

Коронавирус не подтвердился: Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» вышли из карантина

Американские баскетболисты возвращаются домой
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
Изменить размер текста:

У игроков, тренеров и сотрудников «Локомотива-Кубани» не обнаружена коронавирусная инфекция. Команда ушла на карантин после того, как у тренера эстонского «Калева», с которым краснодарцы играли на выезде в Таллине, подтвердился диагноз. К этому моменту матчи Единой лиги были приостановлены.

Все участники той встречи сдали анализ и находились на самоизоляции, однако все тесты дали отрицательный результат.

- Наши американские игроки сегодня возвращаются домой. Здоровье и благополучие семьи, детей, возможность воссоединиться с ними – это самое главное. Мы желаем Алану, Сэму, Джонни и Уиллу скорее прибыть домой и обнять своих близких. Очень важно, что результаты тестов на коронавирус у всех, кто был в Таллине, дали отрицательный результат, - сообщил Гинас Руткаускас, вице-президент ПБК «Локомотив-Кубань».

На родину в США вылетели Сэм Деккер, Алан Уильямс, Джонни О’Брайант и Уилл Каммингс. Они покинули Краснодар 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голый сочинец, крадущийся вдоль забора, напугал жителей
Самоизоляция с умом
В Новороссийске женщина упала в море с пристани
Жителям Кубани и Адыгеи установят умные электросчетчики
Спрос на новостройки. В кризисной ситуации люди вкладывают рубли в недвижимость. Так ли это?
На Кубани раздадут медицинские маски тем, кто оказывает помощь населению
В Сочи закрыт для посещений парк «Дендрарий»
Коронавирус не подтвердился: Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» вышли из карантина
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
На совещании оперативного штаба решили ограничить пассажирские перевозки
Мэр Анапы попросил не приезжать в город-курорт из-за коронавируса
Нерабочая неделя в Краснодарском крае: как будет работать МРЭО
Краснодар окропили святой водой с вертолета
Вор в Сочи украл смартфонов на 600 тысяч рублей
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать больницы, поликлиники и травмпункты с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Губернатор поручил закрыть авиасообщение между Краснодаром и Сочи
В Краснодарском крае фонд микрофинансирования реструктурирует задолженности предпринимателей
Клад серебряных монет эпохи Николая II нашли в Краснодаре
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать загсы с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Апшеронском районе женщина продавала пиво без разрешительных документов
В Кавказском районе отремонтируют Дом культуры
В Геленджике 17 человек нарушили карантин по коронавирусу
В Сочи презентовали новую книгу «История Кавказского заповедника»
МТС поможет школьникам бесплатно подготовиться к ЕГЭ
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года