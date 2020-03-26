Коронавирус не подтвердился: Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» вышли из карантина

26 Март 2020 2020-03-26T17:36:39+03:00

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У игроков, тренеров и сотрудников «Локомотива-Кубани» не обнаружена коронавирусная инфекция. Команда ушла на карантин после того, как у тренера эстонского «Калева», с которым краснодарцы играли на выезде в Таллине, подтвердился диагноз. К этому моменту матчи Единой лиги были приостановлены.

Все участники той встречи сдали анализ и находились на самоизоляции, однако все тесты дали отрицательный результат.

- Наши американские игроки сегодня возвращаются домой. Здоровье и благополучие семьи, детей, возможность воссоединиться с ними – это самое главное. Мы желаем Алану, Сэму, Джонни и Уиллу скорее прибыть домой и обнять своих близких. Очень важно, что результаты тестов на коронавирус у всех, кто был в Таллине, дали отрицательный результат, - сообщил Гинас Руткаускас, вице-президент ПБК «Локомотив-Кубань».

На родину в США вылетели Сэм Деккер, Алан Уильямс, Джонни О’Брайант и Уилл Каммингс. Они покинули Краснодар 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU