Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

27 Март 2020 2020-03-27T12:25:44+03:00

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Следующая неделя была объявлена президентом нерабочей из-за коронавируса. В Краснодаре прекратили работу кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, детские досуговые центры и фудкорты. Прекращены все экскурсии, запрещено курение кальянов в заведениях.

Как сообщил Минтруд, нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля не служат основанием для снижения зарплаты. На сайте ведомства отмечается, что зарплату должны сохранить в полном объеме. Также она не должна прийти в повышенном размере, поскольку эти дни не относятся к выходным или праздничным дням. Также отмечается, что этот период не должен включаться в число дней отпуска.

- Работать на следующей недели будут магазины, аптеки, банки, транспорт, а также социальные фонды, государственные и муниципальные служащие, - сообщает kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU