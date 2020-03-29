Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 357 человек

29 Март 2020 2020-03-29T10:54:18+03:00

Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 29 марта 2020 года. Фото: администрации региона.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 29 марта 2020 года

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В России на данный момент выявлено 1 264 случаев заболевания. Согласно данным сайта стопкоронавирус, зафиксировано четыре смерти. Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 29 марта 2020 года.

На Кубани новых зараженных коронавирусом не выявлено. На территории региона зарегистрировано 17 случаев заражения. 15 пациентов продолжают лечение в медицинских учреждениях края, их состояние удовлетворительное. Один пациент выписан.

- Обследование на коронавирусную инфекцию в регионе прошли 8177 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - В пункте обсервации в Краснодаре находятся три человека, в пункте обсервации Сочи – 34 человека. Все они вернулись из очагов заражения.

Всего с подозрением на COVID-19 в больницы региона госпитализировано 357 человек.

- Из них 153 человека остаются в стационаре, - уточняют в администрации региона.

При этом отметим, что под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 4107 человек.

АЛЛО!

В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи известный ресторан не закрылся на карантин, а продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU