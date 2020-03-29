Коронавирус в Адыгее, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 7 человек

29 Март 2020 2020-03-29T12:34:44+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Адыгее на утро 29 марта 2020 года

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За последние сутки в Краснодарском крае новых заболевших коронавирусом не выявлено, с подозрением на COVID-19 госпитализировано 357 человек. А вот у соседей ситуация другая. Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Адыгее на утро 29 марта 2020 года.

- В больницу республики госпитализировано 7 человек с подозрением на коронавирус, - сообщают «КП» - Кубань» в минздраве республики. - Результаты их анализов из московской лаборатории еще не пришли.

Исследования, по словам минздрава, делаются в течение трех дней.

- Но так как анализы сейчас направляет вся Россия (из всех регионов страны лишь в два центра - Москву и Новосибирск), мы ожидаем своей очереди, - добавили в ведомстве.

Под наблюдением медиков находится 401 человек. Это люди, вернувшиеся из-за границы, а также те, у кого диагностировали ОРВИ.

По-прежнему в Адыгее один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался студент из Москвы, который обратился в больницу с жалобами на кашель и насморк. Незадолго до появления симптомов он посещал Китай.

Напомним, ранее сообщалось, что в Адыгее из-за коронавируса закрыли спортзалы и кинотеатры. С 18 марта в регионе запретили мероприятия с участием более 50 человек, закрыли музеи и театры и приостановили работу образовательных учреждений. Закрылись и мечети.

АЛЛО!

По поручению главы Адыгеи в регионе создали горячую линию по номеру: 8-800-200-52-59.

ИСТОЧНИК KP.RU