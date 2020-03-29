2020-03-29T12:58:48+03:00
Общество

В Краснодаре после аварии вернули воду горожанам

Ремонтные работа закончены
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Жителям кубанской столицы после коммунальной аварии вернули холодную воду. Об этом сообщает администрация Краснодара.

Напомним, ранее стало известно, что на подземном трубопроводе, которое подает воду в квартиры горожан, обнаружили утечку. Из-за этого пришлось отключить холодную воду в домах в районе улиц Рашпилевской и Тургенева.

- Всего в зоне отключения оказались 20 многоэтажек, - говорят в мэрии города.

На место оперативно выехала бригада. Благодаря этому аварию на трубопроводе в районе устранили за час.

- Водоснабжение восстановили, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Тем временем Новороссийск по-прежнему без воды. Авария на водоводе оставила без блага цивилизации сразу три района – Центральный, Южный и Восточный. Ремонтники продолжают устранять аварию. А пока люди берут воду в цистернах, которые ездят по городу. По словам мэра города, подача воды будет восстановлена вечером 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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