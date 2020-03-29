В Краснодаре после аварии вернули воду горожанам
Жителям кубанской столицы после коммунальной аварии вернули холодную воду. Об этом сообщает администрация Краснодара.
Напомним, ранее стало известно, что на подземном трубопроводе, которое подает воду в квартиры горожан, обнаружили утечку. Из-за этого пришлось отключить холодную воду в домах в районе улиц Рашпилевской и Тургенева.
- Всего в зоне отключения оказались 20 многоэтажек, - говорят в мэрии города.
На место оперативно выехала бригада. Благодаря этому аварию на трубопроводе в районе устранили за час.
- Водоснабжение восстановили, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.
Тем временем Новороссийск по-прежнему без воды. Авария на водоводе оставила без блага цивилизации сразу три района – Центральный, Южный и Восточный. Ремонтники продолжают устранять аварию. А пока люди берут воду в цистернах, которые ездят по городу. По словам мэра города, подача воды будет восстановлена вечером 29 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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