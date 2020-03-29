В Сочи из Армении и Финляндии прибыли два самолета с россиянами на борту
В аэропорт города-курорта приземлись два самолета из Армении и Финляндии с россиянами на борту. Еще в воздухе у каждого из пассажиров измерили температуру. Кроме того, медики визуально осмотрели людей на предмет каких-либо симптомов коронавируса.
Обследовали людей дополнительно и в аэровокзале.
- На десятые сутки пребывания в Сочи каждый из вновь прибывших сдаст тест на коронавирус, - пояснили «КП» - Кубань» в сочинской администрации.
Большинство из прибывших именно сочинцы или граждане, имеющие собственное жилье на курорте. Местных жителей отправили на двухнедельную самоизоляцию по домам.
- Часть пассажиров, вернувшихся из-за границы и не имеющих жилья в Сочи, поместили в обсерватор, где они проведут 14 дней на карантине, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - Людей обеспечили всем необходимым, в том числе трехразовым питанием.
К слову, из 74 человек в изоляцию в обсерваторе отправились 34 пассажира. Там они будут находиться под круглосуточной охраной Росгвардии, сотрудников Роспотребнадзора и медиков.
Сейчас международные рейсы работают только на возвращение россиян на родину. Больше новых бортов из-за границы с соотечественниками в Сочи не ожидается.
Напомним, в Сочи с 30 марта закрывают границу с Абхазией. Кроме того, из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку.
Ранее также сообщалось, что в Сочи известный ресторан не закрылся на карантин, а продолжает работать.
Прогулки по набережной, отдых на море: как в Сочи проходит карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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