2020-03-29T16:41:33+03:00
Общество

В Сочи остановили поток туристов через пост Магри

На всех постах дежурят сотрудники ГИБДД
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Сочи.Фото: администрации Сочи.
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Чтобы не допустить распространения коронавируса, в крае сократили все пассажирские перевозки. Кроме того, остановлены перелеты между Краснодаром и Сочи, полностью закрыто межмуниципальное автобусное сообщение.

- На трассах сейчас дежурят автоинспекторы, которые следят за исполнением временных ограничений межмуниципальных перевозок пассажиров заказными автобусами, - говорят в администрации курортаю. - Через пост Магри за последние сутки автобусы большой и малой вместимости с пассажирами не въезжали.

Тех, кто нарушит запрет, разворачивают на въезде в город.

По данным сочинской мэрии, на Посту Магри поток авто в сторону Сочи снизился вдвое.

- Сейчас это около двух тысяч автомобилей в сутки - в основном въезжают местные жители, - сообщили в городской администрации. - Количество выезжающих из Сочи наоборот увеличилось.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса ограничения ввели практически в каждой отрасли городского хозяйства Сочи. Закрыты рестораны и кафе. Отелям и здравницам запрещено бронировать номера и заселять туристов. До 1 июня закрыты и горнолыжные курорты Красной Поляны. Кроме того, на курорте ограничили морские прогулки и рыбалку, изменили железнодорожное сообщение с Абхазией, а также сократили общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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