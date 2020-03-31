2020-03-31T11:44:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре обработали 850 километров дорог и тротуаров

Также с помощью переносных ранцевых опрыскивателей работают 20 бригад [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В ночь с 30 на 31 марта в Краснодаре стартовала комплексная обработка городских улиц и тротуаров с применением дезинфицирующих средств. Уже обработали около 550 километров дорог и 300 километров тротуаров.

- С раннего утра с помощью переносных ранцевых опрыскивателей 20 бригад продезинфицировали все остановки, подземные пешеходные переходы, лавочки вдоль главных пешеходных маршрутов и даже детские площадки. Также обрабатывают общественный транспорт, проводят дезинфекцию салона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В Краснодаре обрабатывают детские площадки.Видео: администрация Краснодара

Дезинфекция территорий города будет проходить в ближайшую неделю в ежедневном режиме. Эту задачу поставил глава Краснодара Евгений Первышов.

30 марта он обратился к горожанам и еще раз отметил необходимость сохранять режим самоизоляции, не выходить из дома без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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