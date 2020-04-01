2020-04-01T17:35:37+03:00
Общество

В Сочи полицейские приносят ветеранам продукты

В период карантина такая помощь очень важна для пожилых людей
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы УВД по СочиФото пресс-службы УВД по Сочи
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В Сочи во время карантина сотрудники полиции не оставляют без внимания ветеранов. Они обеспечивают пожилых людей продуктами первой необходимости.

- Сочинские полицейские приносят сумки продуктов ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам органов внутренних дел, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе УВД по Сочи.

Как отметила представитель пресс-службы, в этот сложный период ветераны должны быть в зоне особого внимания и не выходить на улицу.

Режим карантина, который начал действовать с 18:00 31 марта в Краснодарском крае, отразлся на всех сферах жителей региона. Если раньше выходить на улицу не рекомендовали только пожилым людям, то теперь посидеть дома должны будут все, несмотря на возраст. Кроме того, огранено передвижение на личном автомобиле.

В Сочи введен режим повышенной готовности, на курорте проводится комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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