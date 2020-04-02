На Кубани за нарушение карантина оштрафовали 15 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T15:12:04+03:00

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Карантин на Кубани действует с 31 марта. Жителей региона просят не выходить из дома, а если уж и требуется, то должны быть веские причины. За нарушение правил грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Отряды самоконтроля уже курсируют по улицам городов.

- В эти группы вошло 3318 сотрудников полиции, казаков, представителей органов местного самоуправления, общественников, - уточняют в администрации региона.

Территории населенных пунктов патрулируют 884 мобильных отряда, кусируют они по различным маршрутам.

- Работа хорошо организована в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске, Динском и Павловском районах, где уже привлекли нарушителей к административной ответственности, – сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Всего за сутки оштрафовали 15 граждан и одно должностное лицо.

А вот работой в Тбилисском и Гулькевичском районов, где мобильные отряды вышли на маршруты патрулирования только к концу дня 1 апреля, краевые власти недовольны. Причем выяснилось это благодаря соцсетям, куда люди стали выкладывать ролики с прогулки.

Напомним, выходить на улицу можно только для того, чтобы купить продукты или лекарства, выгулять собаку или передать необходимые предметы пожилым родственникам. На работу могут ходить только работники предприятий жизнеобеспечения, для них введены спецпропуска. Транспорт также может передвигаться только при наличии пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU