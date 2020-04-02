2020-04-02T19:55:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Поезда Керчь — Анапа приостановили до 14 апреля

Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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2 апреля железнодорожное сообщение между Крымом и Анапой приостановлено. Из-за распространения коронавируса власти Крыма решили временно ограничить движение поездов Керчь - Анапа - Керчь.

Таков указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности в республике. Ограничения, как стало известно, продлятся до 14 апреля.

Напомним, ранее из Краснодара в Сочи с 26 марта закрыли авиасообщение. Кроме того, до 5 апреля санатории и здравницы приостановили бронирование и заселение граждан. Ограничены и ж/д перевозки внутри Кубани.

Кроме того, на время карантина в Краснодарском крае действует пропускной режим не только для граждан, но и для транспорта. Спецпропуска для автомобилей в Краснодарском крае во время карантина будут трех видов, их можно отличить по цвету.

Чтобы ходить по городу пешком или пользоваться общественным транспортом, необходимо иметь при себе приказ от предприятия, подтверждающий необходимость их присутствия на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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