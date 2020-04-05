Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям Краснодарского края

5 Апр 2020 2020-04-05T14:55:16+03:00

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям края в эфире регионального канала. Сообщается, что трансляция начнется около полудня.

Напомним, что с 31 марта по 5 апреля в крае введен карантин. Во всех городах и районах края запрещено передвижение по улицам пешком или на транспорте без пропусков, которые выдают местные администрации. Исключение – выход за продуктами или в аптеку, а также выгул собак.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: Карантин продлен до 12 апреля 00:00 00:00

Ранее глава региона сказал, что рассматривается вопрос продления карантина еще на неделю, а медики региона попросили сохранить ограничения в течение двух недель.

Решение о продлении карантина еще не озвучено.

Обновлено. Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля. Подробности.

Обращение Вениамина Кондратьева к жителям Краснодарского края о продлении карантина.Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

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Обращение Вениамина Кондратьева к жителям Краснодарского края 5 апреля: Карантин продлен до 12 апреля

– Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой, давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга, – сказал губернатор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU