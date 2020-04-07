Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 апреля 2020: COVID-19 заболел 2-летний ребенок
Как ранее сообщала «КП» - Кубань» число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось до 61. За последние сутки 7 апреля подтвердилось еще 11 заражений COVID-19. При этом от осложнений коронавирусной инфекции скончался 45-летний мужчина в Лабинской ЦРБ.
Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заразился за границей. Остальные пять – завозные. Местные жители недавно приехали из Таиланда, США и ОАЭ.
- Новой инфекцией заболел и двухлетний ребенок. Сейчас он находится на лечении в Краснодаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Оперативном штабе Краснодарского края.
Среди заболевших - 7 женщин и 4 мужчин. Их возраст от 2 до 88 лет. Случаи заболевания зафиксированы в Краснодаре, Курганинске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Кореновске и станице Отрадной.
Ранее стало известно, что 15 пациентов выздоровели, их выписали из больниц. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Среди новых заболевших все больше молодых людей.
Под наблюдением врачей - 5327 человек. Проведено 16686 лабораторных исследований, в том числе 4346 исследований лабораториями минздрава.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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