2020-04-08T13:56:15+03:00
Общество

На Кубани запустили платформу для проверки пропусков на подлинность

Эта система действует по всему краю
Александра ПОДУШКО
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На Кубани запустили платформу для проверки пропусков на подлинностьНа Кубани запустили платформу для проверки пропусков на подлинность
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На Кубани для автоматизированного контроля и исключения поддельных пропусков запустили цифровую платформу.

Теперь каждый документ мобильные отряды начнут проверять «на месте» в режиме реального времени в единой системе учета и мониторинга пропускного режима.

- Эта система действует по всему краю. С ее помощью оперативно выявят лиц, подделывающих документы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в краевой столице с 8 апреля с полицейскими начнут ежедневно дежурить представители мэрии Краснодара. Такое поручение дал глава города Евгений Первышов. Они выявляют нарушителей и проверяют подлинность пропусков, которые используют водители, въезжающие в Краснодар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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