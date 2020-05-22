После снятия карантина 23 мая пригородный транспорт в Краснодаре начнет работать по новому графику

22 Май 2020 2020-05-22T19:46:20+03:00

Автобусы и маршрутки в ближайшие населенные пункты будут ездить весь день

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Пригородный транспорт начнет ходить в Краснодаре после снятия карантина. На линии выйдут, начиная с субботы, 23 мая, 60 автобусов и маршруток. Они будут работать полный день.

- По большинству пригородных маршрутов пассажиров будут перевозить с 5:30 до 21:30, - сообщили в мэрии Краснодара.

График движения транспорта будет привычным для пассажиров.

Узнать время движения нужного вам автобуса можно по телефонам горячей линии транспортно-навигационного центра Краснодара по номерам телефонов: 8 (861) 945-01-01, 218-99-18.

Напомним, карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня, однако с 23 мая внутри муниципалитетов снимается значительная часть ограничений. Почти 80 процентов предприятий смогут возобновить работу, поедет общественный транспорт, а люди смогут выходить на улицу без пропусков. Соответствующее постановление уже подписано губернатором. Но в населенных пунктах Краснодарского края будет ужесточен масочный режим с завтрашнего дня, 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU